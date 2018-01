Roger faz três e Internacional ganha jogo-treino contra o Lajeadense por 8 a 0

13/01/2018 | 20:43



Foi apenas um jogo-treino, mas o Internacional teve um desempenho bem convincente neste sábado. Em duelo de quatro tempos de 30 minutos, a equipe do técnico Odair Hellmann massacrou o Lajeadense por 8 a 0, em Porto Alegre.

Os dois primeiros períodos foram disputados com a equipe considerada titular. O Internacional, assim, iniciou com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Dudu, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, D´Alessandro, Camilo e William Pottker; Leandro Damião.

Se no primeiro tempo teve dificuldade, o time se soltou no segundo e fez 2 a 0, com gols de Leandro Damião, após cobrança de escanteio, e do zagueiro argentino Victor Cuesta, aproveitando rápido contra-ataque.

No terceiro período, Odair Hellmann mexeu no time e o Internacional atuou com: Marcelo Lomba; Cláudio Winck, Thales, Danilo Silva e Iago; Charles, Gabriel Dias, Patrick, Marcinho e Nico López; Roger.

E, contando com a atuação destacada do ex-jogador do Botafogo, o Internacional fez quatro gols em 30 minutos. Além de marcar duas vezes, ele deu uma assistência para Patrick anotar outro - Cláudio Winck também deixou o seu.

Por fim, na última etapa, entraram Juan, Ronald, Fernandinho, Paulão e Ruan. E, com o terceiro gol de Roger e o primeiro de Marcinho, o Internacional completou o massacre sobre o time da segunda divisão do Campeonato Gaúcho.