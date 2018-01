Alarme falso sobre ameaça de míssil deixa população do Havaí em pânico

13/01/2018 | 20:15



Um alerta de emergência enviado aos moradores do Havaí neste sábado informando que um "míssil balístico" estava "a caminho" se tratava de um alarme falso, de acordo com autoridades da Agência de Gestão de Emergências local.

O alerta, que foi enviado para alguns celulares às 8:07 (horário do Havaí), afirmava "ameaça de míssil balístico em direção ao Havaí. Busque abrigo imediato. Isto não é um exercício."

A mensagem causou pânico imediato entre os moradores. Alguns alertaram que o estado poderia ser alvo de um ataque da Coreia do Norte contra os Estados Unidos, devido a localização das ilhas havaianas no Oceano Pacífico.

Às 8:45, uma segunda mensagem afirmava: "Não há ameaça de míssil ou perigo para o estado do Havaí. Repito. Alarme falso." A segunda mensagem não foi escrita em letras maiúsculas como a primeira.

Segundo residentes locais, além do alerta via celular, sirenes tocaram. O marido de Kim Quintano, que mora em Honolulu, a acordou após ver o alerta em seu celular. "Estávamos desorientados porque sabemos que não há para onde ir. Não há abrigos. Não há para onde ir ", disse ela. Seu marido pesquisou na internet e encontrou um tweet da deputada havaiana Tulsi Gabbard, dizendo que se tratava de um alarme falso. "Não consigo entender a demora de 40 minutos para enviar outro alerta informando que não havia mísseis", disse Quintano, preocupada com pessoas que não tinham acesso ao Twitter. "Quantos ataques cardíacos foram causados por isso?". Fonte: Dow Jones Newswires.