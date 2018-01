Perseguição acaba com morte em São Bernardo

Do Diário OnLine



13/01/2018 | 18:21



Uma perseguição policial a um veículo roubado na Av. Rosa Aizemberg, no bairro Independência, em São Bernardo, por volta das 11h de hoje, acabou com um bandido morto, um detido e a apreensão de um revólver calibre 38.

Segundo informações do Copom, houve troca de tiros e o indivíduo morreu no local.

O caso está sendo registrado no 3º D.P do município.