Com 2 de Kane, Tottenham goleia o Everton e segue na luta por Liga dos Campeões

13/01/2018 | 18:13



Com mais uma grande atuação do atacante Harry Kane, autor de dois gols, o Tottenham não deu qualquer chance e goleou o Everton por 4 a 0, neste sábado, no estádio de Wembley, em Londres, pela 23.ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado positivo mantém a equipe londrina na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Agora com 44 pontos, o Tottenham segue na quinta colocação, mas igualou a pontuação do Liverpool, em quarto lugar, que hoje daria uma vaga na principal competições de clubes do Velho Continente. Neste domingo, o time de Liverpool enfrenta em casa o líder Manchester City. O Everton, em fase irregular na temporada, é o nono com 27 pontos.

Com os dois gols deste sábado, Harry Kane segue no topo da artilharia do Campeonato Inglês. Tem agora 20, contra 17 do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool. Na história do Tottenham, chegou a 98 em jogos da competição e ultrapassou Teddy Sheringham, que fez 97 em sua carreira, na lista de goleadores.

Em campo, o Tottenham foi soberano. Criou chances e conseguiu abrir o placar aos 25 minutos de jogo. Em lance rápido do ataque, Aurier recebeu cruzamento na ponta direita e lançou a bola na pequena área, encontrando o sul-coreano Son Heung-Min livre para empurrar a bola para o fundo das redes.

Na segunda etapa, a estrela de Harry Kane começou a brilhar em Wembley. Logo aos dois minutos, Son Heung-Min avançou pela esquerda e cruzou na medida para o atacante inglês desviar para o gol. Aos 14, mais festa para o atacante inglês. Eric Dier percebeu a movimentação de Kane na área e cruzou na medida para o camisa 10, que só desviou para as redes.

O Tottenham ainda encontrou tempo para fazer mais um. Aos 36 minutos, após linda troca de passes pela direita, Dele Alli deu uma assistência de letra para o dinamarquês Eriksen, que chutou forte para fazer o quarto gol da partida.