De luto o samba de Santo André

“Contam que o rei criança

Viu o reino de França no Maranhão.

Das matas fez o salão dos espelhos

Em candelabros palmeirais,

Da gente índia a corte real,

De ouro e prata um mundo irreal.”

Do samba-enredo da Escola de Samba do Salgueiro, de 1974, composição de Zé Di e Malandro.

A história do Carnaval e do samba de Santo André tem o dever de reservar duas páginas para o Dr. Pedro da Uesa e o Marquinhos do Santo Alberto. Os dois atuaram para que a festa mais popular brasileira tivesse vez na cidade.

Dr. Pedro, advogado; Marquinhos, “documentista”, o profissional que trabalha para a regularização de imóveis. Os dois partiram com a diferença de pouco menos de três meses.

DR. PEDRO

Dele escreveram seus colegas do samba, por meio da Tvila:

Ele partiu, de maneira repentina, tão breve quanto o ressonar de um golpe de caixa, de tamborim. Uma perda enorme para o samba andreense.

Desde a fundação da Uesa em 1985, Dr. Pedro sempre esteve presente na vida das escolas de samba de Santo André, tivesse ele um cargo diretivo ou não.

Homem de classe, elegância e sabedoria, jamais deixou de correr lado a lado com os seus. Sempre ajudando, sempre apoiando no dia a dia de quem faz o samba por essas bandas. E nessa manhã de sábado que se faz triste, o céu retribui em chuva, as lágrimas dessa perda.

Como no samba-enredo do Salgueiro, de 1974, Dr. Pedro, em vida, fez do samba andreense seu reino de espelhos, de sonhos, de versos, de ouro e de prata, porém, real. Como de realeza se fez gestos.

MARQUINHOS

Do irmão, fala o boleiro Rubão, o caçula dos Soares:

Marquinhos foi um obstinado pelo samba de Santo André, em especial pelas escolas do Jardim Santo Alberto: primeiro da Raízes do Santo Alberto; depois, da Musa – Mocidade Unida de Santo André.

Foi presidente da escola. Mas vibrava, mesmo, como mestre de bateria, sempre focalizado nas reportagens do Diário.

As escolas passaram, Marquinhos permaneceu ligado ao samba, ao Carnaval. Participava de entidades como a da Vila Matilde, em São Paulo, e a Beija-Flor, do Rio de Janeiro.

Seu grande feito foi trazer a Beija-Flor como madrinha da Escola de Samba de Cidade São Jorge. Os visitantes foram alojados no Ginásio Pedro Dell’Antonia.

Marquinhos era filho de Pedro Ferreira Soares e de Zulmira Pereira Soares. Parte aos 54 anos. Ele deixa a mulher, Malvina, e os filhos Julio, Cintia e Ana Carolina. Está sepultado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Vila Curuça, o mesmo cemitério que abriga o Dr. Pedro da Uesa, 70 anos de vida.

MÚSICA & MEMÓRIA

O grupo musical Samba na Agulha, de Rio Grande da Serra, apresenta-se hoje, às 14h, no Projeto Pagode Da Vila, Endereço: Rua Ribeirão Pires, 10, Vila Conde, em Rio Grande da Serra.

Memória acompanha a trajetória dos eternos cantores do trem. Com nova formação, eles se apresentaram pela primeira no Teatro Municipal de Rio Grande da Serra, durante a realização do 14º Congresso de História do Grande ABC.

Subsídios à história do Carnaval

Depoimento: Rubens Ferreira Soares

O Marquinhos auxiliou muitas escolas de samba e blocos, de Santo André e de outras cidades. Intermediava a compra de fantasias, que eram trazidas de carnavais anteriores diretamente do Rio de Janeiro.

Percorria os barracões. Observava os estoques. Escolhia as peças e adereços mais bonitos. E trazia para o Grande ABC.

Fez isso muitas vezes. Naquelas fotos da cobertura dos desfiles publicadas pelo Diário, muito daquelas fantasias foram importadas do Carnaval carioca. Graças ao mano Marquinhos. Que Deus o tenha!

Nota –Rubão foi entrevistado pelo DGABC TV. Uma entrevista ao mesmo tempo emocional e engraçada. Sobra para todo mundo. Será o presente do Memória na TV ao desalentado Carnaval do Grande ABC 2018. Aguardem!

Carnaval 88

Diário escolheu como logotipo para a cobertura do Carnaval 1988 duas máscaras formando o ‘88’.

Há 30 anos, mesmo com o fracasso dos planos econômicos, o Grande ABC demonstrava maior animação, com desfiles em Santo André (pela primeira vez com arquibancadas), São Bernardo e Mauá; e bailão em Diadema.

Trinta anos depois, Memória se propõe a ‘cobrir’ o Carnaval 88, como se estivesse ocorrendo agora. Venham conosco. Relembrem quem desfilou. E quem ganhou o Carnaval, cidade a cidade.

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 14 de janeiro de 1988 – ano 30, edição 6649

Manchete –Endividamento das empresas nacionais preocupa Maílson da Nóbrega, ministro da Fazenda

Aposentados pedem prioridade nos bancos.

Vestibular 88 – Provas começam na FEI, que oferece 700 vagas para seus cursos.

São Caetano – Interditado o banco de sangue.

Informática (Eliana Regina Pereira) – Supercomputador, com 1 bilhão de instruções por segundo.

Show –Hollywood Rock reúne 50 mil no Morumbi. Na abertura paulista, o grupo Ira.

Cobertura fotográfica: Luciano Vicioni.

Em 14 de janeiro de...

1918 – Votorantim, com sede à Rua 15 de Novembro, 317, em São Paulo, adquire terrenos em São Caetano quando da massa falida do Banco União, de São Paulo. Ali seria loteada a Vila Barcelona.

1973 –Amistoso em São Caetano: Saad 2, Santos FC 2. O jogo marca a reinauguração do Estádio Lauro Gomes, hoje Anacleto Campanella. Pelo Saad, as estreias de Coutinho, Joel e Durval (os três antigos astros do Santos); pelo Santos, a estreia do avante Arlindo (ex-Saad).

