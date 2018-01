Palmeiras e Corinthians medem forças no 1º de Maio

Da Redação



14/01/2018 | 08:36



O Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, recebe hoje pela manhã o clássico paulista de master entre Palmeiras e Corinthians, a partir das 10h30, com as presenças de grandes ídolos da história do futebol. A partida amistosa e beneficente será disputada em dois tempos de 35 minutos.

O Verdão entrará em campo com Veloso, Índio, Valtão, Polozi, Amaral, Claudecir, Edu Bala, Flavio, Reinaldo Xavier, Ademir da Guia, Esquerdinha, Zé Luís, Douglas, Denis, Sérgio Soares, Adãozinho e Reginaldo, com Tonhão como treinador. Já o Timão terá Dagoberto, Zé Maria, Batata, Guinei, Biro Biro, Vladmir, Ataliba, Tozin, Dinei, Zenon, João Paulo, Guino, Carlinhos, Aguinaldo, Nilson, Ailton, Rogério e Gilmar. Fubá será o técnico.