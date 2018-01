Água Santa vai atrás do seu melhor resultado na Copinha

Vanessa Soares Oliveira



14/01/2018 | 08:34



O Água Santa igualou sua melhor participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao alcançar a terceira fase – mesmo resultado de 2017. Hoje, às 15h, contra o Vasco (SporTV), no Estádio do Inamar, em Diadema, o time do técnico Antonio Carlos terá a chance de corrigir os erros cometidos no primeiro encontro entre as equipes, na primeira fase, quando os cariocas venceram por 1 a 0.

Na ocasião, o Água Santa entrou um pouco disperso e permitiu o gol do Vasco logo no início. Depois, mesmo com o controle da posse de bola, não teve forças para buscar o empate. Além disso, sentiu falta do atacante Lucas Gadelha, decisivo sexta-feira, diante do Ceará.

“O Vasco nos surpreendeu no primeiro jogo. Fizeram pressão e poderiam ter matado o jogo no início com dois, três gols. Vai ser duelo de estratégia. Temos de recuperar nossa equipe e ir para cima do Vasco com cautela, sem desespero. É um belo time, de estrutura, que revela muitos atletas”, comentou o técnico Antonio Carlos.

RODADA

Estão definidos os horários e locais dos outros sete duelos de hoje. Destaque é o Corinthians, que enfrenta a Ferroviária, às 20h10, em Araraquara. O Palmeiras visita o Taubaté, às 11h. Time de grande torcida, o Flamengo mede forças com o Coritiba, às 18h, em Barueri. Jogam ainda: Red Bull x Avaí, às 16h, em Jundiaí; Audax x Atlético-MG, às 19h, em Osasco; Goiás x Grêmio, às 16h, em Mogi das Cruzes; e Portuguesa x América-MG, às 16h, no Canindé.