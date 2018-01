Sem base de 2017, clube contrata 19 e monta elenco quase do zero

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



14/01/2018 | 08:32



Não é exagero dizer que o Santo André começou do zero a montagem do elenco para o Paulistão. São só cinco jogadores remanescentes do grupo de 2017, o que obrigou a diretoria a fazer 19 contratações.

“Como não tínhamos base formada tivemos de recomeçar a montagem do elenco. Tivemos dificuldades para contratar, mas trouxemos quase todo mundo que desejávamos”, explicou o técnico Sérgio Soares.

O clube recorreu à velha fórmula juventude somada à experiência. Enquanto trouxe Neneca, 37 anos, Domingos, 32, e Lincom, 33, o clube também apostou em Foguete, 21, Lorran, 22, e Walterson, 23, além do atacante Deivid Ribeiro, promessa da base que, mesmo com 19, vem ganhando espaço no elenco profissional.