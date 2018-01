Carlão e Ermínio empolgam em elenco com 11 novidades

Angelo Verotti

Do Diário do Grande ABC



14/01/2018 | 08:27



A diretoria do São Caetano não poupou esforços para reforçar o elenco comandado pelo técnico Luís Carlos Martins. Foram contratados 11 atletas, após a saída de 15 jogadores, mas dois nomes remanescentes de 2017 enchem a torcida de esperança de bom desempenho da equipe na elite do Paulista: Carlão e Ermínio.

A dupla teve papel fundamental na campanha que culminou no título da Série A-2 do ano passado – e, consequentemente, no retorno à Primeira Divisão – ao marcar 18 gols em 22 jogos. Carlão foi o artilheiro isolado, com dez.

Já na Copa Paulista os dois repetiram a dose. Foram 18 gols em 22 duelos, desta vez com Ermínio como quarto maior goleador – 11.