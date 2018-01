Carrefour quer recrutar 25 estudantes na Capital

Da Redação



15/01/2018 | 08:32



O Carrefour está à procura de novos talentos e, para tanto, abre 25 vagas para estudantes de Nível Superior de diversas áreas, com conclusão prevista para julho ou dezembro de 2019. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 19 de fevereiro pelo site www.estagioscarrefour.com.br ou pelo portal do Grupo Néwik.

O programa de estágio terá início em março e duração de até dois anos. As oportunidades são para estudantes de Administração de Empresas, Economia, Contabilidade, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Marketing, Direito, Nutrição, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Matemática e Negócios da Moda.

Para mais informações acesse o site www.estagioscarrefour.com.br.