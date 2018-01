Governo e oposição da Venezuela retomam diálogo na República Dominicana

13/01/2018 | 07:37



Representantes do governo e da oposição da Venezuela retomaram o diálogo na República Dominicana nesta sexta-feira, com a participação de chanceleres de vários países, em busca de um acordo para a crise do país vizinho.

"Que a gente tenha a certeza de que não há outra razão pela qual estamos aqui a não ser aliviar a crise, os problemas e drama que estamos vivendo", disse o coordenador do partido Primeiro Justiça, Julio Borges, que lidera a delegação opositora.

O ministro Jorge Rodríguez, que lidera a delegação governista, manifestou confiança de que haja algum tipo de acordo. "Insistimos no diálogo, estamos aqui com as melhores expectativas, com os corações abertos", disse. Fonte: Associated Press.