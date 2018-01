'A Forma da Água' é melhor longa em prêmio da crítica

13/01/2018 | 07:18



O filme de fantasia A Forma da Água, do cineasta mexicano Guillermo del Toro ganhou os prêmios de melhor filme e direção na premiação Critics Choice Awards, na quinta-feira, 11. A produção - com o maior número de indicações - levou para casa quatro estatuetas, incluindo as de filme, diretor, design de produção e trilha.

No domingo, Del Toro já havia ficado com o Globo de Ouro de melhor diretor por A Forma da Água". Os principais prêmios de atuação foram entregues a Gary Oldman, por O Destino de Uma Nação e a Frances McDormand, por Três Anúncios para Um Crime.

O melhores coadjuvantes foram Sam Rockwell (Três Anúncios para Um Crime) e Allison Janney (Eu, Tonya).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.