Para Macron, coalizão na Alemanha é sinal 'encorajador' para a Europa

12/01/2018 | 20:27



O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o acordo preliminar para a formação de uma coalizão de governo na Alemanha é um sinal "encorajador" para a Europa.

Em coletiva de imprensa em Paris nesta sexta-feira, Mácron afirmou que "é muito cedo para tirar conclusões definitivas", mas enfatizou que os termos do acordo são "melhores para o projeto europeu" do que as tentativas anteriores de se chegar a um acordo no fim do ano passado. "Estou satisfeito com esses passos", afirmou.

Macron comentou que vê no acordo entre o bloco conservador de Angela Merkel e os social-democratas de Martin Schulz "a marca de um progresso muito favorável sobre os assuntos europeus que eu defendo". Fonte: Associated Press.