Palmeiras bate Atibaia por 1 a 0 em jogo-treino e Diogo Barbosa sai lesionado

12/01/2018 | 20:21



O Palmeiras realizou nesta sexta-feira o primeiro teste do ano. Em jogo-treino na Academia de Futebol, o técnico Roger Machado testou quase todos os jogadores do elenco e conseguiu ganhar do Atibaia por 1 a 0, gol de Willian marcado no segundo dos três tempos da partida.

O treinador mandou a campo uma formação igual à usada no treino anterior. O time titular que começou a atividade teve: Weverton; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Keno, Dudu e Borja. Porém, logo no começo o lateral Diogo Barbosa levou uma pancada no tornozelo esquerdo e precisou dar lugar a Victor Luís.

O time não conseguiu levar grande perigo ao gol adversário. Logo depois a segunda formação entrou com: Fernando Prass, Mayke, Emerson Santos, Juninho e Victor Luis; Thiago Santos e Bruno Henrique; Michel Bastos, Guerra e Willian; Deyverson. Foi com eles em campo que o Palmeiras chegou ao gol. O goleiro Cairo tentou afastar a bola, mas acertou em Willian, que marcou sem querer.

A parte final do trabalho teve ainda uma outra formação: Jailson; Fabiano, Pedrão, Thiago Martins e Emerson Santos; Thiago Santos e Bruno Henrique; Allione, Hyoran e Artur; Deyverson. O time também não conseguiu chegar ao gol adversário.

Ficaram fora da atividade o zagueiro Edu Dracena e o meia Moisés, poupados, além do lateral Jean, que se recupera de cirurgia no joelho direito. O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista na próxima quinta-feira, contra o Santo André, no Allianz Parque.