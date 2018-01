Com cabeça no Paulista, Carille faz mudança no Corinthians para encarar o Rangers

12/01/2018 | 19:57



O técnico Fábio Carille vai aproveitar a partida contra o Rangers, neste sábado, às 16h (de Brasília), em Orlando, para já treinar o time titular do Corinthians visando a partida contra a Ponte Preta, quarta-feira, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O treinador fará apenas uma alteração na formação, em relação à equipe que venceu o PSV nos pênaltis, no jogo passado pela Florida Cup: Guilherme Romão entra no lugar de Juninho Capixaba.

Os demais serão o mesmo do confronto com os holandeses. Romão será titular diante da Ponte Preta, porque Capixaba ainda não foi regularizado. Mesmo que o clube consiga acertar tudo até segunda-feira, ele não poderá participar da partida de quarta, mas estará apto para o confronto válido pela segunda rodada, contra o São Caetano, também no Pacaembu.

Nesta sexta, Carille comandou um treino tático em Orlando e trabalhou saídas rápidas de ataque e jogadas pelas linhas de fundo. A formação terá: Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gabriel, Rodriguinho, Jadson, Romero e Clayson; Kazim.

Assim como aconteceu contra o PSV, Carille deve mudar todo o time no segundo tempo. Dentre os reservas, quem deve ter oportunidade é Lucca, que não jogou na quarta-feira e, por enquanto, permanece no clube para a temporada.

Para Gabriel, a tendência é o time ir evoluindo aos poucos. "Apesar do pouco tempo de treinamento, acho que causamos boa impressão contra o PSV e a intenção é melhorar mais um pouco contra o Rangers. À medida em que vamos jogando e ganhando na parte física, vai melhorar mais", disse o volante.