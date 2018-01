Titulares decidem no fim e Cruzeiro bate o Ipatinga em jogo-treino

12/01/2018 | 18:53



O Cruzeiro venceu seu segundo teste para a temporada 2018 nesta sexta-feira, ao passar pelo Ipatinga por 3 a 1, em jogo-treino realizado na Toca da Raposa II. O técnico Mano Menezes optou por escalar a equipe com os reservas, mas foi somente quando os titulares entraram em campo, na parte final da atividade, que a vitória foi garantida.

Como na goleada por 4 a 1 sobre o Guarani de Divinópolis, na última quarta-feira, o jogo-treino foi realizado em três tempos de 30 minutos. O time celeste entrou em campo nesta sexta com: Rafael; Nonoca, Manoel, Digão e Marcelo Hermes; Lucas Silva, Messidoro e Robinho; Rafael Sóbis, Rafael Marques e Judivan.

Mesmo sem apresentar um bom futebol, o Cruzeiro saiu na frente com Rafael Sóbis, que foi lançado, arrancou sozinho e tocou na saída do goleiro. Só que na segunda etapa da atividade, o Ipatinga reagiu. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Euler tocou de cabeça e deixou tudo igual.

Somente no terceiro tempo, Mano levou a campo os titulares. Ele mudou o time celeste completamente e escalou: Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral e Bruno Silva; Rafinha, Arrascaeta e Fred.

Com seus principais nomes em campo, o Cruzeiro arrancou e chegou à vitória. Léo marcou o segundo gol ao aproveitar escanteio cobrado da esquerda. Pouco depois, Bruno Silva recebeu pela direita e deu bom toque para Arrascaeta finalizar para a rede e selar o resultado.

Este foi o último teste do Cruzeiro antes da estreia no Campeonato Mineiro. Na próxima quarta-feira, a equipe recebeu o Tupi no Mineirão, às 21h45.