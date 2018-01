Ator de Ribeirão Pires integra novela Deus Salve o Rei da TV Globo

Gabriela Lopes



14/01/2018 | 08:35



Jovem ator da região estreia em papel na novela da TV Globo

Com estreia nacional, a nova novela da Rede Globo Deus Salve o Rei trouxe às telas o rosto e talento do ribeirão-pirense Giovanni de Lorenzi, que, com 21 anos, interpreta terceiro personagem frente às câmeras. O jovem deu início às participações em programa de TV integrando nosso Diálogo Diário. Mesmo tímido, já deu sinais de que veio para fazer sucesso. “É um desafio atuar no meio de grandes nomes da televisão. Por ser uma realidade ilusória, a maioria das cenas utiliza o chroma-key (técnica de fundo colorido removível), a experiência fica ainda mais estimulante”, comenta o artista que, desta vez, entra no ar como Ulisses, filho de chefe de academia militar, completamente inábil na área bélica e, durante a trama, acaba descobrindo sua verdadeira vocação.

Ainda que iniciante no mundo dos holofotes, o rapaz carrega bagagem rica em experiências teatrais, telefilmes e comerciais. “Descobri esta profissão ao estudar peças de livros para a Fuvest e acabei me apaixonando pelo jeito que a história é contada dentro dos teatros”, relembra. No currículo de Lorenzi, o filme Marulho, estrelado em 2015, e a série171 – Negócio de Família, na qual integrou o elenco principal com o personagem Chicão.