Séries e filmes inspiram na escolha dos destinos para as férias

Juliana Bontorim



13/01/2018 | 08:00



Produções de vídeo inspiram viagens

Pesquisa realizada pela Booking.com, plataforma on-line de reservas em hotel, aponta que 72% dos brasileiros pretendem viajar mais em 2018 em relação ao ano passado. De acordo com o gerente regional do grupo no Brasil, Nelson Benavides, um fato curioso é que séries e filmes podem influenciar na escolha do destino. Um exemplo disso, é a história da andreense Naomi Shibata, 23 anos, que decidiu conhecer Verona, na Itália, após assistir o filme Cartas para Julieta, um de seus favoritos. “Visitei cenários da película e me senti parte da história”, comenta. Acompanhada do namorado, Felipe Andrade, aventuraram-se ainda por outras cidades da Terra da Bota, como Veneza e Roma, e também passaram pela iluminada Paris, na França.

De acordo com a plataforma, entre os destinos mais procurados para este ano, estão a Croácia, Espanha e Islândia, da série Game of Thrones, Nova York, de Billions, Londres, de Sherlock e The Crown, e até o próprio Nordeste do País por conta da novela global Velho Chico.