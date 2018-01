Anitta é flagrada à vontade e sem maquiagem ao lado do marido, Thiago Magalhães

12/01/2018 | 08:10



Na noite da última quinta-feira, dia 11, Anitta e o marido Thiago Magalhães foram flagrados em shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro, após curtirem peça de teatro.

Sem desgrudar do celular, Anitta estava bem à vontade. A funkeira usava uma camiseta-vestido de tecido aveludado azul e tênis da mesma cor, além de uma bolsa branca da Chanel. A loira prendeu metade do cabelo em um coque podrinho e ainda acenou para as câmeras no estacionamento.

Aliás, o Carnaval já está aí e Anitta está se preparando para curtir a folia. No dia 8 de fevereiro a cantora deverá comandar o Bloco das Poderosas em Salvador, na Bahia. De acordo com o jornal Extra, ela já até alugou uma casa por lá, onde, ao lado do maridão, deverá receber amigos - dentre eles Nego do Borel, Jojo Todynho e o produtor Batata. O endereço da mansão está sendo mantido sob sigilo, para evitar tumultos, mas se desconfia que o imóvel seja no condomínio Alphaville.

Ainda segundo o jornal, Claudia Leitte possui uma casa no mesmo local e o aluguel de uma casa com cinco quartos custa, em média, um mil e 600 reais por noite. Detalhe: esse valor pode dobrar em dias de feriado.