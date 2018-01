Messi brilha, Barça arranca no início e vai às quartas da Copa do Rei com goleada

11/01/2018 | 20:29



O Barcelona precisou de somente 30 minutos nesta quinta-feira para atropelar o Celta de Vigo e garantir vaga nas quartas de final da Copa do Rei. No Camp Nou, o time catalão arrancou no início, marcou quatro vezes na primeira hora de partida e garantiu a goleada por 5 a 0.

O resultado foi mais do que suficiente para dar a classificação ao Barça. Afinal, na partida de ida, o time catalão ficou no empate por 1 a 1 fora de casa, em Vigo. Ao contrário daquele jogo, no entanto, desta vez Ernesto Valverde colocou boa parte dos titulares em campo.

Se em Vigo Jordi Alba, Messi e Luis Suárez ficaram de fora, desta vez eles definiram a goleada catalã. Messi marcou duas vezes, ambas com assistências de Alba, e devolveu o presente ao lateral pouco depois. Suárez aproveitou o abalo do Celta para também deixar a sua marca. No fim, Rakitic balançou a rede para selar o placar.

O show de Messi nesta quinta começou aos 12 minutos, quando Alba recebeu pela esquerda e cruzou para a área, onde o argentino finalizou de primeira. Somente dois minutos depois, Messi arrancou pelo meio, tabelou com Alba e bateu cruzado, com categoria, para ampliar.

A dupla voltou a funcionar aos 27. Messi deu longo lançamento para Alba, que se jogou de carrinho para marcar. Atordoado, o Celta levaria o quarto três minutos mais tarde, quando a defesa se atrapalhou e entregou nos pés de Suárez, que não perdoou. Ainda houve tempo para Rakitic selar o resultado de cabeça, aos 41 do segundo tempo.

Com a classificação, estão definidos os oito clubes das quartas de final desta edição da Copa do Rei: Barcelona, Sevilla, Espanyol Atlético de Madrid, Valencia, Real Madrid, Leganés e Alavés. O sorteio dos confrontos da próxima fase da competição acontecerá nesta sexta-feira.