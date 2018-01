Ciesp de Santo André inicia o ano com nova diretoria

Juliana Bontorim



12/01/2018 | 08:00



Ciesp andreense visa crescimento

Novo ciclo, nova diretoria. É assim que começa 2018 para o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Santo André, instituição que representa também Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, após realizar cerimônia de posse com a presença de 150 representantes de segmentos do município e autoridades, em hotel andreense.

À frente da gestão até 2021 está o diretor titular Norberto Luiz Perrella, após substituir Emanuel Teixeira, que está agora como segundo vice-diretor. “Estamos prontos para atender às demandas dos empresários e discutir os problemas regionais”, comenta Perrella, que enfatiza a valorização da indústria regional, que, em sua opinião, foi deixada de lado, e aponta positividade para o crescimento econômico.

Beleza

Maquiadora Bianca de Lyra espera convidados para coquetel de inauguração, hoje, de seu ateliê, localizado em Santo André. “Sempre quis oferecer para minhas clientes um espaço confortável, sem aquele agito dos salões tradicionais. É a realização de um sonho”, comenta a profissional, que está na área há oito anos e agora celebra a conquista de empreendimento próprio.

Superar

“Somos um centro de treinamento e desenvolvimento para quem não dirige, seja por medo, insegurança ou apenas falta de prática”, explica o sócio-proprietário da unidade são-caetanense da rede Mulheres Habilitadas, Rafael Hidemitsu, que terá inauguração hoje. Ao seu lado no empreendimento estão os empresários Edson Kendy Osako e Bruno de Almeida Honorato.

Festa

A proposta é que todas as comemorações sejam bem-vindas aqui”, comenta o sócio-proprietárioAlan Ferreira da Silva, sobre a inauguração oficial do Quintal do Caetano, na Alameda São Caetano, em Santo André, hoje. O empresário enfoca que, além do entretenimento, o local terá espaço para miniweddings e confraternizações. Os convidados da noite apreciarão atrações musicais LC Negaum e o DJ Emer.