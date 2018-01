Toquinho faz show dia 19 na Casa Natura Musical

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



12/01/2018 | 08:00



O cantor e compositor Toquinho faz show dia 19, às 22h30, na Casa Natura Musical (Rua Artur de Azevedo, 2.134), em São Paulo, e contará com uma convidada especial: a cantora Camilla Faustino. Com ela dividirá, entre outros sucessos, os clássicos Eu Sei que Vou Te Amar, Andança e Carinhoso.

O músico revisitará a obra reunida em cinco décadas de carreira e, munido de seu violão, entoará seus grande sucessos, entre eles Tarde em Itapuã, Regra Três, O Caderno e Aquarela.

Os ingressos custam a partir de R$ 120 e estão à venda na bilheteria do teatro das 12h às 20h. Informações: 4003-6860.