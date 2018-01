As recordações de alunos e mestres

11/01/2018 | 08:38



As memórias de ex-alunos e professores do antigo Gynásio do Estado, atual escola Otoniel Mota, localizada em Ribeirão Preto. A instituição completou 110 anos em abril de 2017. E sua trajetória reflete a história do País e da educação e é relembrada pelas várias gerações de mestres e estudantes que integraram a instituição.

Memórias de Uma Escola

(Brasil/2017, 53 min.)

Dir. Adriana Silva

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.