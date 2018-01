Festival de gastronomia orgânica reúne casas em São Paulo

Criado pelo empresário alemão Matthias Börner, grande entusiasta do mercado de orgânicos, o festival visa disseminar o uso de alimentos orgânicos na alta gastronomia e fomentar o setor no Brasil. Alimentos orgânicos fazem bem à saúde por serem mais completos nutricionalmente, mais saborosos e ricos em minerais como ferro, selênio e potássio do que os convencionais. Pessoas com alergias e intolerâncias alimentares também têm se beneficiado de dietas de origem orgânica. Eles são benéficos à saúde também de quem os produz e manipula, por não haver risco de intoxicação. "A produção dos orgânicos respeita princípios, como proteção da biodiversidade, condições dignas de trabalho e o manejo correto da água e do solo. Substituir a alimentação convencional pela orgânica é iniciar uma revolução sustentável. Na Europa, até cidades com apenas 50 mil habitantes possuem supermercados inteiramente orgânicos", explica Börner, idealizador do evento. Convencido de que o mundo todo pode se alimentar de forma saudável, Matthias gostaria de ver o Brasil entre os países líderes de consumo de orgânicos - já que hoje possui um rótulo vergonhoso: campeão mundial no uso de agrotóxicos. Iniciativa para promover uma alimentação saudável e um consumo sustentável. Sabor sem veneno.

Criado em junho de 2016 pelo publicitário alemão Matthias Börner, o Off (Organic Food Fest) é o primeiro festival da alta gastronomia à base de orgânicos no Brasil. O objetivo é disseminar o uso de alimentos orgânicos no país e incentivar uma alimentação saudável e um consumo sustentável. Nascido em Hamburgo, Börner cresceu em meio a muito verde, numa casa com horta e pomares. Foi influenciado também pelo pai arquiteto e defensor de projetos ecológicos e sustentáveis. Radicado no Brasil desde 1985, Börner foi o fundador, em 1997, do Grupo Mica, e diretor comercial do Restaurant Week, o maior festival gastronômico do Brasil. Estranhou, ao chegar no Brasil, que este país tropical, em vez de ser o maior produtor de orgânicos do planeta, fosse líder mundial no uso de agrotóxicos. Resolveu investir no setor, que cresce, em média, 30% ao ano. Desde a sua primeira edição, o Off já reuniu mais de 70 restaurantes, 400 receitas e 20 mil consumidores.