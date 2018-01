Obituário - 11 de janeiro de 2018

Ademir Medici

11/01/2018 | 08:35



Santo André



Antonio Rodrigues de Souza, 97. Natural de Canhotinho (PE). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sarita da Costa Puga, 83. Natural de Rincão (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 10. Cemitério Municipal de São Carlos (SP).



Maria Tereza Alves de Souza, 79. Natural de Passos (MG). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 9. Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo.



Abel Zacchi Ribeiro, 76. Natural de Fartura (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Carlinda de Souza Araujo, 68. Natural de Lupércio (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Hu Billian, 62. Natural da China. Residia no Centro de Santo André. Dia 6. Vale dos Pinheirai.



Vitória Alves Furlaneto Gomes, 21. Natural de Santo André. Residia no bairro Ipelândia, em Suzano (SP). Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



São Bernardo



Maria Anna Daffara Bigaí, 96 anos. Natural de Avaré (SP). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 10, em Diadema. Cemitério do Baeta.



Afonso Borba de Souza, 90. Natural de Mutum (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



Maria da Glória Silveira, 89. Natural de Santa Rita do Ibitipoca (MG). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.



Idelma Alberto, 87. Natural de Gavião Peixoto (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.



Emília Cazzaro de Morais, 86. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.



Maria Valentim de Menezes, 82. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



Calisto Ferreira de Souza, 77. Natural de Simplício (PI). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.



Ennio Furlani, 76. Natural da Itália. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.



Maria Terezinha Gomes da Silva, 75. Natural de Cruzeiro da Fortaleza (MG). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



Neusa de Andrade Losada, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Fênix, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo.



Ana Dina Favale, 73. Natural de Pedreira (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.



Luiz Carlos Pinheiro, 67. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.



Gerson Rossitto, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 8. Crematório Jardim da Colina.



Daniel Aparecido Teixeira, 67. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.



Maria de Lourdes Lima da Costa, 59. Natural de Itabaiana (SE). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



João José de Carvalho, 58. Natural de Jacaraci (BA). Residia na Vila Lúcia, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



Juliana do Carmo Gamarra, 40. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 9, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo (SP).



Eraldo Santos Cerqueira, 36. Natural de Poções (BA). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 9, em Diadema. Cemitério dos Casa.



Silvania Ferreira Souza, 22 anos. Natural de Caculé (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Florinda Grigoleto Pedrassi, 89. Natural de Jaguariúna (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 10, em São Caetano. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Lindomar Nalesso Nardelli, 86. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Roldão Pereira da Silva, 72. Natural de Santana (PB). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Jailson Mariano da Silva, 66. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Adriano Bezerra Nunes, 41. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Dinorah Maia de Oliveira, 92. Natural de Porto Alegre (RS). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Teruo Nakahara, 72. Natural de Mirandópolis (SP). Residia no Jardim das Paineiras, em Diadema. Dia 9. Crematório Memorial de Santos (SP).



Roberto Haruo Hayakawa, 57. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Jardim Armenia, em Mogi das Cruzes. Dia 10. Cemitério São Salvador, em Mogi das Cruzes.



Maria do Socorro Carvalho da Silva, 62. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.



Abidene Rosa da Silva, 61. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.



Mauá



Júlia Jacinto dos Santos, 85. Natural de Anadia (AL). Residia na Vila Santa Rosa, em Mauá. Dia 6. Vale dos Pinheirais.



Maria de Fátima da Silva Vasconcelos, 58. Natural de Glória do Goitá (PE). Residia no Sítio Boa Vista, em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.



Glicélia Feitosa S. Baldinotti, 58. Natural de Cumbé (SE). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 8. Vale dos Pinheirais.



José Araujo Feitosa, 55. Natural do Sítio dos Moreiras, em Serrita (PE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 9, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.



Rafael José de Lima, 34. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.



Marcelo Samuel dos Santos Romeiro, 26 anos. Natural de Mauá. Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.