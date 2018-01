Produção industrial da zona do euro surpreende e cresce 1% em novembro

11/01/2018 | 08:12



A produção industrial da zona do euro cresceu 1% em novembro ante outubro, segundo dados publicados hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço menor do indicador, de 0,6%.

Na comparação anual de novembro, a indústria do bloco ampliou a produção em 3,2%, variação que também superou a projeção do mercado, de ganho de 2,9%.

Embora o resultado de novembro seja positivo, preocupa o fato de ter sido amplamente sustentado pela Alemanha, potência manufatureira do bloco. Enquanto a produção industrial alemã cresceu 3,4% em novembro ante o mês anterior, houve queda nos resultados da França e da Holanda, por exemplo.

Os números de outubro da zona do euro foram revisados, para aumento mensal de 0,4% e acréscimo anual de 3,9%. Fonte: Dow Jones Newswires.