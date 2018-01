Violência transforma homem em vingador

11/01/2018 | 08:10



Público acostumado a ver o astro chinês Jackie Chan em suas aventuras leves e sempre engraçadas, aqui neste longa pode conferir o ator em momento denso. Na história, após ter seu estabelecimento atacado por um grupo de terroristas irlandeses e sua família ferida, e ainda sem apoio nenhum da polícia, que não consegue encontrar os autores do atentado, Quan (Chan), um típico dono de restaurante chinês em Londres, parte em busca dos culpados, com a explícita intenção de fazer justiça com as próprias mãos. O longa é baseado no livro The Chinaman, de Stephen Leather, e com roteiro de David Marconi.

O Estrangeiro/ The Foreigner

(China-Reino Unido/2017, 114 min.)

Dir. Martin Campbell, com Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady

