Uma banda em sua última turnê

A ideia inicial desse documentário era a de acompanhar a turnê da banda Sound Citzens pelo Caribe. No entanto, o projeto idealizado pelo diretor Denis Nielsen teve de ser drasticamente alterado. No momento em que estavam em Antígua, às vésperas de iniciar as tão aguardadas filmagens, veio a notícia de que não havia barco para o transporte da equipe de um local para o outro. Infelizmente os músicos decidiram não levar mais o projeto adiante, mas o diretor não compactuou com a decisão, foi em frente e fez surgir o Sailing Band Project, que mostra, de forma bem-humorada, a história da banda e seus músicos, que não sabiam ser essa a última turnê.

Sailing Band

(Brasil, 2017, 70 min.) Dir. Denis Nielsen

