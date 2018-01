Canadá diz que não tem informações sobre movimento dos EUA para abandonar Nafta

10/01/2018 | 19:38



Um importante funcionário do governo canadense afirmou que Ottawa não tem informações para sugerir que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteja perto de seguir sua frequente ameaça de retirar Washington do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês). De acordo com o funcionário, a ameaça de saída é bem conhecida e o Canadá está preparado para o que quer que ocorra.

O funcionário disse, ainda, que o Canadá espera encontrar um terreno comum na próxima rodada de negociações do Nafta, em Montreal, no fim deste mês, e que o país continua com esperanças de que haja progresso significativo a ser feito. O funcionário falou após relatos de que assessores do governo canadense estão "cada vez mais convencidos" de que Trump irá retirar os EUA do acordo. Fonte: Dow Jones Newswires.