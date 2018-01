Fred marca dois, Bruno Silva é expulso e Cruzeiro goleia em jogo-treino

10/01/2018 | 19:28



O Cruzeiro realizou seu primeiro teste para a temporada 2018, e teve Fred como grande destaque nesta quarta-feira. Principal reforço do clube para o ano, o atacante marcou duas vezes e foi determinante para a goleada por 4 a 1 sobre o Guarani de Divinópolis, em jogo-treino realizado na Toca da Raposa II.

O duelo foi disputado em três tempos de 30 minutos. Além de Fred, Rafael Sóbis e Arrascaeta marcaram para o Cruzeiro, e Magalhães descontou. O destaque negativo, porém, ficou por conta do volante Bruno Silva. Outro reforço celeste para o ano, ele acabou expulso na segunda etapa ao acertar solada em um rival.

O Cruzeiro entrou em campo com: Fábio; Lucas Romero, Murilo, Léo e Egídio; Bruno Silva, Henrique e Ariel Cabral; Rafinha, Fred e Arrascaeta. Vale lembrar que o técnico Mano Menezes não contou com os meias Robinho e Thiago Neves, com leves lesões, além de Ezequiel, Raniel e Dedé, em transição no departamento médico.

Antes mesmo dos primeiros 15 minutos, Fred mostrou seu faro de artilheiro para marcar duas vezes. Na primeira, após ganhar dividida com o goleiro. Depois, ao aproveitar escanteio cobrado por Rafinha. Mesmo sem assustar, o Guarani diminuiu em cobrança de falta de Magalhães.

Mano manteve a base da equipe titular para o segundo tempo e viu o Cruzeiro ampliar com Arrascaeta. O uruguaio recebeu longo lançamento de Henrique, dominou com estilo e ainda tirou do goleiro antes de marcar.

Para a etapa final, o treinador levou a campo: Rafael; Arthur (Victor Luiz), Manoel, Digão e Marcelo Hermes; Nonoca, Lucas Silva e Messidoro; Rafael Sóbis, Rafael Marques e Judivan. E aí, foi a vez de Sóbis deixar sua marca, em belo chute de fora da área, para definir o resultado.