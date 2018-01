Estudantes de moda traz tendências da moda em centro de compras

Gabriela Lopes



11/01/2018



Irmãs apostam em fashion consciente

Gêmeas de São Bernardo, Quedma e Quezia Carvalho, 23 anos, são os nomes à frente da marca QUEQUE. O interesse pelo universo fashion começou ainda quando pequenas ao acompanharem os passos da mãe, Milta, que é costureira e, inclusive, atua nas confecções das meninas, todas produzidas em casa. Após estrearem em um blog com dicas de looks, ingressaram na faculdade de Design de Moda, onde surgiu a ideia dos primeiros passos. “Nosso público são jovens que estão interessadas no consumo consciente, que é ter sempre uma peça-chave no seu guarda-roupa sem precisar descartá-la em tão pouco tempo, tendo uma espécie de salva-vidas de seu closet”, comenta Quezia sobre a proposta principal do investimento, que aposta em estampas atemporais, como o listrado e o xadrez, que substituem a busca por novidades em toda estação.

As irmãs terminaram 2017 com ar de conquista, já que foram escolhidas para o Metô Fashion, projeto dos alunos de Publicidade e Propaganda da Universidade Metodista, em São Bernardo, com a primeira edição da Loja Colaborativa em centro de compras da cidade, onde tiveram a experiência de expor em espaço físico e contato direto com o público consumidor.

Para este ano, entre as metas estão a criação de linha masculina e a realização de projetos sociais atrelados ao dia a dia das empreendedoras.





Veja mais noticias da nossa coluna:

Criançada

Alegria do filme Detetives do Prédio Azul é inspiração para primeira recreação da Oficina de Férias do ano, realizada pela Brinqueduque, hoje, em Santo André. “É mágico e muito lúdico, além de ser uma oportunidade das crianças desenvolverem a sociabilidade”, comenta a gerente da loja, Carina Varella Galastri.

Maestria

“Para dominar o tema, é preciso ter conhecimento sobre uma série de técnicas comunicacionais”, declara o organizador do Dia do Coaching, Sidnei Miranda, que ministra workshop, hoje, em São Caetano. Na movimentação, o profissional prepara os participantes para desafios de 2018, por meio da apresentação de conceitos e métodos práticos para criação de planilhas e metas.

Caminho artístico

Utilizado em grandes estrangeiros, o pedal de é o principal equipamentopara o cantor Rodrigo Leite, morador de Rio Grande da Serra, dar segmento ao seu projeto artístico pessoal. “O instrumento está em alta e essa tendência me mostrou um caminho de paixão e renda”, destaca Rodrigo, que fará show hoje, às 21h, em espaço andreense.

Mão na bola

Em Diadema, a primeira rodada do Torneio de Voleibol Misto, organizado por grupo de jovens de igreja presbiteriana do município, será hoje, às 20h, no estacionamento do espaço. “Existe uma espécie de olimpíadas entre as congregações da região, por isso nos preparamos com essa pré-temporada”, explica o responsável pela atividade, Rafael Guimarães.