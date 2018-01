Heat encerra série de 12 vitórias do Raptors no Canadá e sobe para 4º no Leste

10/01/2018 | 09:10



A sequência de 12 triunfos do Toronto Raptors como mandante na temporada 2017/2018 da NBA chegou ao fim na rodada de terça-feira. Com uma bandeja de Wayne Ellington a menos de um segundo do fim, o Miami Heat superou a equipe canadense por 90 a 89, ascendendo para a quarta posição na Conferência Leste, com 23 triunfos em 40 jogos.

A cesta decisiva foi a única de Ellington no segundo tempo, o levando a concluir a partida com 15 pontos. Goran Dragic também se destacou com 24 pontos e 12 rebotes pelo Heat, que está em sua melhor fase no campeonato, com cinco triunfos seguidos. Bam Adebayo somou 16 pontos e 15 rebotes e Hassan Whiteside contribuiu com 15 rebotes e 13 pontos pelo time de Miami, que havia perdido os cinco duelos anteriores em Toronto.

O Raptors não contou com Kyle Lowry, que sofreu lesão no cóccix durante a vitória de segunda-feira sobre o Brooklyn Nets. DeMar DeRozan marcou 25 pontos pelo time canadense, que perdeu após cinco triunfos consecutivos e está na vice-liderança do Leste, com 28 vitórias em 39 jogos. Lucas Bebê marcou quatro pontos nos 15 minutos em que ficou em quadra.

O Portland Trail Blazers abriu uma sequência de quatro jogos como visitante com vitória sobre o Oklahoma City Thunder por 117 a 106 com 27 pontos e sete assistências de CJ McCollum. O triunfo na noite de terça levou o Blazers a ascender para a quinta posição na Conferência Oeste, ultrapassando exatamente o Thunder.

Shabazz Napier somou 21 pontos e Jusuf Nurkic marcou 20 pelo Blazers, que venceu quatro dos últimos cinco jogos, mesmo sem poder contar novamente com Damian Lillard, em recuperação de lesão na panturrilha esquerda. Russell Westbrook registrou 22 pontos, 12 assistências e nove rebotes pelo Thunder, que perdeu quatro dos últimos seis duelos.

Também pela rodada de terça-feira, o Dallas Mavericks encerrou uma série de três derrotas ao bater o Orlando Magic por 114 a 99 com 20 pontos de Dirk Nowitzki, de 39 anos, e do novato Dennis Smith Jr., cada. Já o Los Angeles Lakers fez 99 a 86 no Sacramento Kings com 22 pontos e 14 rebotes de Julius Randle.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Dallas Mavericks

Indiana Pacers x Miami Heat

Washington Wizards x Utah Jazz

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

New York Knicks x Chicago Bulls

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets x Atlanta Hawks

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers