Parque de Santo André prepara diversão infantil nas férias

da Redação



10/01/2018 | 08:28





Destaque está na programação dos parques Celso Daniel, Regional da Criança e Chácara Pignatari

Santo André, 9 de janeiro de 2018 – Durante o período de férias, o movimento nos parques costuma ser maior e a criançada faz a festa. Em Santo André, como forma de atender a demanda infantil, diversas programações são ofertadas semanalmente nos parques da cidade. Ao longo do mês, os parques Celso Daniel, Regional da Criança e Chácara Pignatari merecem destaque em sua programação.

Entre os dias 13 e 28 de janeiro, o Parque Celso Daniel, no bairro Jardim, oferecerá a exposição “Mundo Artrópode” gratuitamente. Das 10h às 16h, na lanchonete, a exposição traz mais de cem artrópodes diferentes, representados por meio de exemplares taxidermizados e réplicas em tamanho real, tendo cada espécie uma legenda explicativa que mostra curiosidades sobre o animal ali representado, bem como o local onde habita, tamanho que pode atingir, dieta e várias outras informações. O acervo da exposição encontra-se disposto em cinco sessões diferentes: Pré-históricos, Crustáceos, Insetos, Aracnídeos e Miriápodes. A programação é uma parceria entre a Prefeitura com o Grupo Paleontos e o Curso de Biologia da Fundação Santo André. A atividade é indicada para todas as idades.

Outro evento que se destaca é o “Pra Brincar”, em parceria com o Projeto Livro Vivo. Serão oferecidas atividades e brincadeiras tradicionais como bolha de sabão, caça ao tesouro, corda, amarelinha, pião, oficina de pipa, entre outros. Além disso, também haverá a instalação da geladeira do Projeto Livro Vivo, do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). O programa consiste em reaproveitar geladeiras que são descartadas nas estações de coleta da cidade, que são grafitadas e utilizadas como prateleira para os livros também descartados.

A idéia é dar um novo uso para os materiais e disponibilizar os livros para que outras pessoas possam lê-los. A atividade é uma parceria da Prefeitura com o Semasa, a Casa Joana e Proibido para Maiores, e acontece a partir do dia 12 no Parque Regional da Criança, no Parque Jaçatuba; e a partir do dia 27 na Chácara Pignatari, na Vila Metalúrgica, sempre das 10h às 16h. Para mais informações sobre o Projeto Livro Vivo, basta acessar o site www.semasa.sp.gov.br/projeto-livro-vivo-leva-literatura-para-parques-e-outros-40-pontos-de-santo-andre/.

Verão no Parque – Além da programação infantil, também são atrativos os foodtrucks. Seis parques da cidade fazem parte do projeto “Verão no Parque” e contam, até dia 6 de março, com dezenas de foodtrucks, bikefoods e barracas, que vendem salgados, doces, gelados e bebidas.

O Parque Central, na Vila Assunção, é o que oferece maior número de opções. Com 18 comerciantes no espaço, o local funciona das 6h às 20h e conta com barracas e foodtrucks de hambúrgueres à sorvetes. Outro destaque é o Parque Celso Daniel, no bairro Jardim, que conta com 14 comerciantes. O espaço funciona das 6h às 24h e tem como diferencial bikefood e comércio de bolas e balões, além dos alimentos e bebidas. Também tem comércio regularizado nos parques Antônio Pezzolo, na Vila Metalúrgica; Regional da Criança, no Jaçatuba; Parque da Juventude, no Jardim Ipanema; e Antônio Fláquer (Ipiranguinha), no Centro.

O projeto-piloto “Verão no Parque” visa ocupar os espaços dos parques públicos da cidade e atrair maior número de visitantes durante o verão. A ação funciona em caráter experimental e visa a exploração dos parques municipais, no primeiro trimestre do ano, como forma de entretenimento e lazer para os munícipes, além de incentivar os comerciantes locais.