Santos confirma contratação de Eduardo Sasha por empréstimo de um ano

10/01/2018 | 08:40



A diretoria do Santos confirmou no fim da noite desta terça-feira a contratação de Eduardo Sasha. O atacante, que estava no Internacional, assinou contrato de empréstimo de um ano com o clube após ser aprovado nos exames médicos. Ele poderá ser adquirido após o fim desse período por valor fixado não revelado pelas partes envolvidas na transação.

Sasha é o segundo reforço do Santos para esta temporada. Antes do atacante, o lateral-esquerdo Romário, destaque do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro de 2017, assinou contrato de cincos anos na última semana e já vem treinando com o grupo do técnico Jair Ventura.

A contratação de Sasha confirma a busca do Santos por reforços para o setor ofensivo para a temporada 2018. Mas o clube deve tentar acertar a chegada de outros nomes para o seu ataque, especialmente a de um centroavante, pois perdeu Ricardo Oliveira, que não renovou o seu contrato e acertou a sua transferência para o Atlético Mineiro.

Revelado pelo Internacional, Sasha tem passagem pelo Goiás entre 2012 e 2013. Pelo clube gaúcho, o atacante disputou 28 jogos em 2017, com três gols marcados, superando a marca de 150 partidas pelo time onde iniciou a sua carreira profissional.

Com 25 anos, o atleta até treinou na terça-feira no CT Rei Pelé e já está à disposição do técnico Jair Ventura para a estreia do Santos no Campeonato Paulista, no dia 17, às 19h30, contra o Linense, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.