Colisão na Rodovia dos Imigrantes deixa duas pessoas mortas

Do Diário OnLine



10/01/2018 | 08:50



Uma colisão envolvendo dois veículos de passeio deixou duas mulheres mortas na Rodovia dos Imigrantes, na altura de São Bernardo, na noite da última terça-feira.

O acidente aconteceu por volta das 21h no km 30 da via, sentido São Paulo. O veículo atingido – um Ford Ecosport – levava oito passageiros e foi arremessado para o canteiro lateral após a colisão com uma Mercedes. Houve princípio de incêndio, porém as chamas foram contidas pela Polícia Rodoviária, agentes da concessionária Ecovias e usuários do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) que passavam pelo local.

Além das duas vítimas fatais, outras sete pessoas ficaram feridas – três gravemente, três levemente (incluindo o motorista da Mercedes) e uma está em estado moderado.

Por conta da ocorrência, duas faixas ficaram bloqueadas até 1h desta quarta-feira.