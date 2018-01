Obituário - 10 de janeiro de 2017

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/01/2018 | 08:29



Santo André



Pedro Hitrmam, 80. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Laércio Gigante, 71. Natural de Pirajuí (SP). Residia em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



Leonel Luciano Filho, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ademir Aparecido Fermiano, 49. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Adriano Assis da Silva, 41. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Cuidador de idosos. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.



Diego Leandro Dias Rocha, 29 anos, Natural de Campo Alegre de Lourdes (BA). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Garçom. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Gildete Barbosa Romão, 89. Natural de Itabuna (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



Paschoal Jodar Rodrigues, 87. Natural de Olímpia (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



Wanda Ponce da Silva, 85. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Núcleo Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



Ubirajara Coli Castro, 81. Natural de Itajuba (MG). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 7. Crematório Jardim da Colina.



Antonio Simões, 77. Natural de Mirassolândia (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 7. Jardim da Colina.



Antonio Gomes Lima, 72. Natural de Serra Talhada (PE). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 7. Vale dos Pinheirais.



Valdir Saran, 64. Natural de Diadema. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.



José Fernandes Naboa, 61. Natural de Tupã (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



Mauá



José Martins Ortega, 83. Natural de Neves Paulista (SP). Residia na Vila Mercedes, em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.



Maria Lúcia Honório de Souza, 83. Natural de Divinésia (MG). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.



Maria Dantas da Cruz Santos, 77. Natural de Ribeira do Pombal (BA). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Joaquim Romero, 71. Natural de Pradópolis (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



João Moreira da Silva, 69. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Jardim Haidée, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Carlos da Silva, 64. Natural de Flórida Paulista (SP). Residia no Jardim Paulista, em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.



José Aparecido Moreira, 51. Natural de Juranda (PR). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Amanda Suellen da Costa Silva, 21 anos. Natural de Mauá. Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Maria Apparecida Grecco Santos, 86. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Sítio Francês, em Ribeirão Pires. Dia 5. Velada no Vale dos Pinheirais; crematório Vila Alpina.



Rio Grande da Serra



Seichi Tamogani, 88. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 31 de dezembro. Cemitério São Sebastião.



Maria Irani Monteiro, 78. Natural de Ponte Nova (MG). Residia na Vila Conde Siciliano, em Rio Grande da Serra. Cemitério São Sebastião.



Tereza Clara Lopes, 74. Natural de Amparo da Serra (MG). Residia na Vila Conde Siciliano, em Rio Grande da Serra. Dia 7. Cemitério São Sebastião.