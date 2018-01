Mudanças no primeiro escalão do governo Paulo Serra vão impactar na atuação do PTB de Sto.André

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



10/01/2018 | 07:56



O anúncio de mudanças no secretariado do governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), tende a impactar no espaço do PTB municipal. A sigla hoje tem o comando de três secretarias (Manutenção, Educação e Segurança), a mesma parcela que o próprio tucanato local (Administração, Esportes e Previdência), embora a abertura para Edson Sardano (PTB) na Pasta de Segurança seja considerada cota pessoal do tucano. O afastamento de Sardano, que retomará cadeira de vereador, deve resultar nesta baixa. O chefe do Executivo oficializará as alterações no Paço, provavelmente, até o fim deste mês.

A troca envolverá principalmente nomes que vão deixar os postos para disputar cargo eletivo no pleito de outubro. Sardano buscará vaga de deputado federal, assim como cogita Ailton Lima (sem partido, Desenvolvimento Econômico), e Marcelo Chehade (PSDB, Esportes) trabalha por candidatura a estadual. Os adjuntos de Segurança e Esportes, José de Oliveira Pinto e Laís Helena, respectivamente, são cotados para substitui-los. No lugar de Ailton se comenta na entrada do vereador Donizeti Pereira (PV), atualmente na chefia de Meio Ambiente.

O cenário, no entanto, será utilizado para promover outras modificações. O retorno de Cleide Bochixio para Educação, hoje adjunta da Pasta no governo do Estado, é tratado como importante politicamente. Há chance de vir para ser número dois da secretária e ex-vice-prefeita Dinah Zekcer, presidente do PTB local, mas não está descartada a hipótese de Cleide assumir a titularidade dentro de articulação que pode colocar a dirigente petebista em função mais política no governo. Inclusão Social e Mobilidade também podem ser incluídas no pacote.

Sardano voltará à Câmara no lugar de Marcos Pinchiari (PTB), primeiro suplente da sigla, o que já gera dor de cabeça na cúpula da legenda. Há acordo preestabelecido antes do período eleitoral que previa espaço ao aliado. O acerto estaria nas mãos do próprio PTB, que fez duas cadeiras: Sardano e Lucas Zacarias, filho do vice-prefeito, Luiz Zacarias. A princípio, Lucas não abriu mão de assumir vaga na Casa. A incumbência seria entrar em consenso num plano para resgatar Pinchiari, que não vislumbra assumir cargos na administração.

“Por enquanto, não há nada decidido. Ideal é que se tenha equilíbrio no partido. Não quero causar problemas”, frisou Pinchiari, ao acrescentar que teve uma primeira conversa a respeito com Paulo Serra e com Dinah. “Ficamos de dialogar novamente, em uma segunda situação”. A presidente petebista alegou que não haverá imposição. Ela pontuou que vai propor debate para encontrar solução para o caso. “Vamos analisar”, sintetizou, ao emendar que não tratou sobre trocas na Educação.