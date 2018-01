‘Deus Salve o Rei’ tem primeiro capítulo em telona

Miriam Gimenes



10/01/2018 | 07:43



“A novela não estreia hoje (ontem) na Rede Globo?” O estudante Nicolas Street, 12 anos, morador do Panamby, na Capital, se assustou quando soube que o primeiro capítulo de Deus Salve o Rei, escrita por Daniel Adjafre e dirigida por Fabrício Mamberti, seria transmitida em uma sala de cinema do Shopping Jardim Sul. “Nunca vi aqui tão lotado”, analisou. <EM>

Em ação inédita, a emissora apresentou as cenas inaugurais da trama em sete salas do País e, em todas, levou integrantes do elenco e direção para receber os convidados. Na de São Paulo estavam Jonnhy Massaro (Rodolfo), Tata Werneck (Lucrécia) e o diretor-geral, Luciano Sabino. “Quero acompanhar essa história. Pelo que vi nas propagandas será cheia de efeitos especiais”, prometeu o garoto, que quer ser ator e comemorou o fato de cruzar com Jonnhy pelo shopping, com quem aproveitou para tirar uma foto.

Nicolas, assim como as demais pessoas que puderem acompanhar o folhetim medieval, de fato, ficarão surpresos com as cenas. Inclusive porque a maioria foi feita usando o cromaqui, que permite a inserção dos efeitos visuais. O uso tecnológico ficou imperceptível e convincente na tela de cinema. “A linguagem que estamos colocando é universal. Usamos todos os ingredientes para uma boa trama – tragédia, comédia, relações humanas – e escolhemos fazer um lançamento que mostrasse a potência cinematográfica da novela e sua narrativa grandiosa. Queremos agradar ao público”, explicou o diretor-geral, Luciano Sabino.

Tatá, que ‘reclamou’ não aparecer no primeiro capítulo, o que arrancou risos dos convidados, disse que, por conta da novela prezar as relações, tudo ficou muito real. “Embora tenha toda magia, a novela tem muito olho no olho. Os efeitos são só molduras para mostrar o que a gente quer.” Se depender do primeiro capítulo, e dos aplausos de pé vistos no seu fim, o público não ligará de todos os dias, às 19h30, fazer uma viagem de volta à Idade Média.