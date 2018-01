Atual campeão nas motos, Sam Sunderland sofre queda e abandona o Rally Dakar

09/01/2018 | 20:00



No meio das dunas da cidade de San Juan de Marcona, no litoral do Peru, a terça-feira do Rally Dakar - a mais tradicional competição off road do mundo - foi bem agitada com o abandono de um de seus atuais campeões. Pela quarta etapa - dos 444 quilômetros percorridos, 330 foram cronometrados -, o britânico Sam Sunderland sofreu uma forte queda, fraturou a coluna e teve de ser retirado de helicóptero do local do acidente.

Depois de vencer a primeira e a terceira etapas, Sam Sunderland havia assumido a liderança da classificação geral do Rally Dakar entre as motos. Mas a queda acabou com as esperanças de faturar o bi. Apesar de ter sido descartada a existência de sequelas, a permanência do piloto britânico no restante da competição foi vetada pelos médicos.

Com a saída de Sam Sunderland, o francês Adrian van Beveren assumiu a ponta com a vitória nesta quarta etapa. Com o tempo de 4h08min23s, piloto da França cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 5min01s para o compatriota Xavier De Soultrait. Na classificação geral, o líder contabiliza 11h03min23s e tem 1min55s de distância para o chileno Pablo Quintanilla.

Entre os carros, o francês Sébastien Loeb venceu a quarta etapa, diminuindo a diferença para os líder da classificação geral, que é o compatriota Stéphane Peterhansel. Nesta terça-feira, Loeb cruzou a linha de chegada em 3h57min53s, o que representou uma vantagem de 1min35s para o segundo colocado, o espanhol Carlos Sainz.

Atual campeão, Stéphane Peterhansel terminou a etapa na terceira colocação - 3min16s atrás de Sébastien Loeb - e agora tem um tempo total de 10h36min07s, 6min55s na frente do próprio Loeb.

Nesta quarta-feira, a quinta etapa terá os competidores saindo de San Juan de Marcona e chegando na cidade de Arequipa, ainda no Peru.