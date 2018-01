Mais experiente após empréstimo, Lima garante que pode ganhar espaço no Grêmio

09/01/2018 | 19:09



O Grêmio perdeu alguns titulares para a próxima temporada, como os atacantes Fernandinho e Barrios. E a reposição pode estar no próprio elenco. É o que garantiu nesta terça-feira o meia Lima, jovem de 21 anos que retornou de empréstimo do Ceará.

Depois de jogar com frequência na Série B, quando teve até atuação destacada contra o Internacional, Lima assegurou que está mais maduro e explicou que pretende utilizar o Campeonato Gaúcho para provar que pode conquistar espaço.

"Estou trabalhando firme e, como a direção quis me emprestar para ter mais experiência, espero contribuir bastante neste ano", projetou o meia, lembrando que o Grêmio utilizará uma equipe alternativa durante boa parte do Gaúcho.

"Procuro ter meu espaço, como qualquer outro jogador. Aí, fica como opção do treinador, se saio jogando ou não. Mas, com essa minha volta, com uma experiência a mais, amadurecido, espero iniciar o Gaúcho com grandes partidas. Espero que, quando o professor voltar, eu possa contribuir bastante", acrescentou.

Sobre suas características, Lima revelou que pode fazer função similar a de Luan e Douglas. "Disputo posição com o Luan, com o Douglas, que é onde me adapto bem. São grandes jogadores e vou me dar bem com eles."

O meia lembrou ainda a sua atuação contra o Inter, quando deu um drible de letra no lance que resultou no gol da vitória do Ceará, por 1 a 0, em pleno Beira-Rio. "Essa ida para o Ceará foi fantástica. E o jogo contra o Inter foi muito visado, por eu ser aqui do Grêmio. Mas já estava fazendo boas partidas antes", completou.