Jovem andreense investe em carreira empresarial

Jovem andreense foca na área empresarial

Família Guedes desponta no comércio da região com o filho Victor, 21 anos, que está à frente de franquia de venda de croissant, em São Bernardo. Estudante de Contabilidade, traz no sangue a experiência do pai, Jaime, que é contabilista, e da mãe, Jamile, que é psicóloga, mas irmã e filha de comerciantes. “Está superando todas as minhas expectativas. Na madrugada da inauguração já havia pessoas na fila. Cada dia é um novo desafio”, comenta Victor, que ressalta experiência no ramo, já que aos 16 anos iniciou venda on-line de capinhas para celular, com faturamento próximo a R$ 3.000 mensal.

Persistência

Depois de férias no Rio de Janeiro, o modelo Lucas Vicentin , morador de Santo André, está de volta à ativa. O jovem , que é de Jaú, no Interior do Estado, veio para Capital, aos 23 anos, em 2016. Na bagagem, o sonho de cursar TV e Cinema na Escola de Atores Wolf Maya e alcançar seus objetivos. Depois de realizar estes estudos focou em trabalhos artísticos e participações em eventos beneficentes no Grande ABC.

Por aí...

Conquista

Quem passou o fim de ano com felicidade extrema foi a moradora de São Caetano Elisabeth Carvalho. O motivo foi ter a filha, Aline Serapião, de volta depois de nove meses na Suíça. A visita ainda terá esticada para turismo em outro local. A jovem, formada em Direito, aproveitará o Carnaval no sambódromo do Rio de Janeiro. Depois disso, será hora de retornar para prestar serviço no Exterior na unidade da Nestlé.

Saúde dentária

A fim de levar assistência odontológica às comunidades carentes, a Missão São Lucas, com sede na Capital, esteve pelo Grande ABC para realizar confraternização pelo êxito nos serviços prestados em 2017. “Reunimos todos aqueles que acreditam em nossa proposta e apoiam de alguma forma todo este projeto, sendo que a maioria é da região”, explica o dentista responsável pela ação, Ivan Vargas, que agora promove expedição em Rio Grande da Serra, a partir de sábado.