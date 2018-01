Kassab vai a Paris para reuniões com governo francês e Unesco

09/01/2018 | 07:26



O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, viaja no período de 19 a 25 de janeiro para Paris (França), onde participará de reuniões para o estreitamento da parceria em ciência, tecnologia e inovação com o governo e com instituições de pesquisa e desenvolvimento franceses.

Durante a viagem, Kassab também terá reuniões com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). As informações estão publicadas na edição desta terça-feira, dia 9, no Diário Oficial da União (DOU).