PIS será liberado a partir do dia 24 a quem tiver 60 anos

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



09/01/2018 | 07:22



O Ministério do Planejamento, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil divulgaram que, a partir do dia 24, pessoas com mais de 60 anos terão acesso a valores do PIS/Pasep.

Tem direito ao dinheiro extra quem, a partir dessa idade, trabalhou com carteira assinada entre 1971 até 4 de outubro de 1988, e ainda não sacou o saldo total de cotas – o que ocorre geralmente na aposentadoria. Ao todo, serão distribuídos R$ 6 bilhões a 4,5 milhões de pessoas.

Quem tem conta na Caixa ou no BB receberá o valor automaticamente no dia 22. Os que não têm podem acessar os sites www.caixa.gov.br/cotaspis e www.bb.com.br/pasep, consultar se há saldo disponível e como sacá-lo.