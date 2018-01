Primeira parcela do IPVA começa a vencer hoje para veículos com placa final 1

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



09/01/2018 | 07:21



O cronograma de pagamentos do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2018 começa hoje e se estende até 22 de março. Neste mês, proprietários de veículos devem pagar a primeira das três parcelas do tributo ou o valor cheio com desconto de 3%. Há, ainda, terceira possibilidade, de quitar todo o montante sem o abatimento em fevereiro.

Hoje vence o prazo para pagar o IPVA de veículos com placa final 1. O pagamento deve ser feito por meio de rede bancária credenciada, com o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) em mãos. O dono do carro pode recolher o imposto nos terminais de autoatendimento, no guichê de caixa, pelo internet banking ou por meio de débito agendado, ou outros canais oferecidos pela instituição bancária.

O IPVA pode ser pago também em casas lotéricas, no entanto, essa alternativa não é válida para o pagamento do licenciamento, que, embora comece a vencer em abril, pode ser antecipado.

É possível fazer a consulta do valor do imposto deste ano no site www.valoripva2018.fazenda.sp.gov.br, digitando o número do Renavam e placa do veículo.

SEGURO OBRIGATÓRIO - Voltado à indenização de vítimas de acidentes de trânsito em todo o Brasil, o seguro DPVAT também deve ser pago agora, junto com a primeira parcela do IPVA. O valor por automóvel neste ano é de R$ 45,72 – em 2017 era de R$ 63,69 e, em 2016, R$ 101,10; as sucessivas reduções nos valores vêm ocorrendo devido ao recuo no número de indenizações por acidentes. O pagamento também é feito no banco.

Muita gente deixa para pagar o seguro obrigatório quando for feito o licenciamento, justamente porque no início do ano o orçamento está apertado por conta do IPVA e do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). O pagamento em atraso, porém, embora não condicione juros, deixa o motorista em débito com a legislação de trânsito e descoberto de indenização, caso se envolva em algum acidente.

De acordo com a Seguradora Líder, administradora do DPVAT, independentemente do mês em que ele for pago, tem vigência somente para aquele ano. Por exemplo, se o motorista pagou em agosto do ano passado, o seguro não tem mais validade, da mesma maneira para quem quitou em janeiro. Para estar coberto em 2018, é preciso pagar agora.

O DPVAT indeniza vítimas de acidentes de trânsito em todo o Brasil, seja motorista, passageiro ou pedestre, sem necessidade de apuração da culpa. Garante três tipos de indenizações: morte, no valor de R$ 13,5 mil; invalidez permanente, de até R$ 13,5 mil; e reembolso de despesas médicas e hospitalares de até R$ 2.700.