Brighton & Hove bate o Crystal Palace e avança à 4ª fase da Copa da Inglaterra

08/01/2018 | 19:56



O Brighton & Hove Albion venceu um emocionante duelo diante do Crystal Palace nesta segunda-feira, em casa, e garantiu vaga na quarta fase da Copa da Inglaterra. O gol de Murray aos 41 minutos do segundo tempo deu a vitória aos mandantes na primeira partida oficial com auxílio do árbitro de vídeo no país.

Depois de muitos testes, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) finalmente decidiu colocar o Árbitro Assistente de Vídeo (VAR, na sigla em inglês) em ação nesta segunda. E a primeira prova transcorreu sem problemas, uma vez que o juiz Andre Marriner sequer precisou utilizá-lo.

Com a bola rolando, o Brighton abriu o placar aos 16 minutos. Schelotto recebeu pela direita e tocou no meio para Dale Stephens, que dominou já cortando o marcador e encheu o pé. Hennessey chegou a tocar na bola, mas não a tirou do caminho do gol.

O jogo perdeu em emoção a partir daí e só voltou a embalar depois do empate do Crystal Palace. Com pouco espaço para atacar, Sako decidiu arriscar de longe aos 23 minutos do segundo tempo. E foi muito feliz, com um chute forte, no canto esquerdo de Krul. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

O empate tornou a partida aberta. Baldock perdeu chance para o Brighton & Hove e Van Aanholt respondeu para o Crystal Palace. Mas a vitória dos mandantes viria aos 41 minutos. Após levantamento para a área, Hünemeier tocou de cabeça e Glenn Murray se jogou para empurrar a bola de coxa para o gol.

CONFRONTOS - Com a classificação, o Brighton & Hove já sabe seu adversário na quarta fase. A FA sorteou os confrontos nesta segunda, durante a partida com o Crystal Palace, e definiu que a equipe vai encarar o Middlesbrough, fora de casa.

Os gigantes ingleses já garantidos nesta fase não terão duelos dos mais difíceis, ao menos teoricamente. O Liverpool é quem vive situação mais complicada, uma vez que vai pegar o West Bromwich, no Anfield Road.

Manchester United e Tottenham jogarão fora de casa contra equipes da quarta divisão: Yeovil Town e Newport County, respectivamente. Já o Manchester City visitará Cardiff City ou Mansfield Town, que ainda disputarão o "replay" válido pela terceira fase.

Quem também fará o segundo jogo da terceira fase é o Chelsea, diante do Norwich. Se vencer, receberá Newcastle no próximo estágio do torneio. Já o eliminado Arsenal assistirá ao seu algoz Nottingham Forest visitar o Hull City.