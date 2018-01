Fernanda Rodrigues e filha entram no espírito do novo filme da Disney

da Redação



09/01/2018 | 08:00



A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues e sua filha Luísa entraram no clima de “Viva: A Vida É Uma Festa”, nova animação da DISNEY•PIXAR que estreiou nos cinemas em 4 de janeiro, e realizaram ensaio de moda inspirado nas festividades do Dia dos Mortos, no México, temática do filme que foi indicado ao Globo de Ouro nas categorias de Melhor Animação e Melhor Canção Original. Em um ensaio surpreendente e profundo, a convite da Disney, a atriz foi clicada pelo fotógrafo Jorge Bispo, styling de Manu Fiães, e maquiagem de Ricardo Tavares.

Fernanda se divertiu muito com o ensaio e ficou encantada com o resultado. “Parece pintura, modéstia à parte nós ficamos lindas no clima mexicano. Achei muito divertido me transportar para o filme, tentamos incorporar o clima da história e foi uma brincadeira deliciosa”, destaca ela.

O filme fala sobre a importância da família e esse é um tema central na vida da Fernanda. “A família é a coisa mais importante da minha vida, faço tudo por eles e pra eles e não abro mão de estar junto sempre. A mensagem do filme é linda e já sei que vou ter que ir ao cinema várias vezes assisti-lo!”, acrescenta a atriz.

Para Ricardo Tavares, responsável pela maquiagem, a beleza seguiu os traços da Fernanda e realçaram o clima de festividade. “A força da make foi a boca, então fomos para o batom vermelho alaranjado e depois brincamos com o rosa pink, mais fechado pro uva”, explica. “Como estava tudo colorido e a Fernanda tem um ar mais angelical, achei que pudéssemos dar essa personalidade na boca”, acrescenta.