Corinthians vai atrás da contratação de Henrique Dourado, do Fluminense

08/01/2018 | 09:00



A busca do Corinthians por um atacante para o lugar de Jô encontrou um alvo. O clube do Parque São Jorge que contratar Henrique Dourado, do Fluminense. O jogador foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado ao lado do agora reforço do Nagoya Grampus, do Japão, e despertou o interesse da diretoria alvinegra por ter características parecidas às de Jô.

O clube carioca enfrenta grave crise financeira e precisou, inclusive, dispensar oito jogadores do elenco para reduzir salários, incluindo titulares como o goleiro Diego Cavalieri e o zagueiro Henrique.

O defensor está perto de assinar com o Corinthians. Henrique aguarda apenas assinar a rescisão para poder ser anunciado. Antes dele, a diretoria contratou para a temporada 2018 o atacante Júnior Dutra, do Avaí, e o volante Renê Junior e o lateral Juninho Capixaba, ambos do Bahia.

O Corinthians viajou neste domingo para os Estados Unidos, onde disputa a partir de quarta-feira a Florida Cup. A estreia será em Orlando contra o PSV Eindhoven, da Holanda.