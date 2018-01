Westbrook crava mais um 'triple-double', mas Thunder perde do Suns na NBA

08/01/2018 | 08:51



Foi mais uma grande noite de Russell Westbrook na NBA. O armador cravou seu 14º "triple-double" da temporada e brilhou fora de casa. Mas sua grande atuação não evitou a derrota do Oklahoma City Thunder para o Phoenix Suns pelo placar de 114 a 100, na noite deste domingo.

Westbrook anotou 26 pontos, 11 assistências e dez rebotes. Paul George, por sua vez, marcou 19 e Steven Adams contribuiu com 18. O Thunder, porém, perdeu a liderança do placar ainda no primeiro período e não recuperou mais a dianteira até o segundo final da partida disputada em Phoenix.

Isso porque os reservas do Suns brilharam em quadra nesta noite. Dragan Bender anotou 17 dos seus 20 pontos, sua melhor marca da carreira, no segundo tempo do jogo. E o novato Josh Jackson obteve seu primeiro "double-double" no profissional, com 17 pontos e dez rebotes. O cestinha do Suns foi o titular Devin Booker, com os mesmos 26 pontos de Westbrook. TJ Warren registrou 23.

A vitória deu fôlego ao time da casa na briga por uma vaga na zona de classificação aos playoffs. A equipe ocupa a 11ª colocação da Conferência Oeste, com 16 vitórias e 26 derrotas. O Thunder, por sua vez, é o quinto na mesma tabela, com 22 triunfos e 18 revezes.

Em outro bom jogo nesta rodada de domingo, o Portland Trail Blazers bateu o San Antonio Spurs por apenas um ponto de diferença: 111 a 110. Jogando fora de casa, o Spurs contou com os dois maiores pontuadores em quadra. LaMarcus Aldridge foi o cestinha, com 30 pontos, e ainda 14 rebotes, cravando um "double-double". E Manu Ginobili anotou 26 pontos.

As boas atuações individuais não foram suficiente para superarem o jogo coletivo do Trail Blazers. CJ McCollum liderou a equipe da casa com seus 25 pontos. Maurice Harkless saiu do banco de reservas para marcar 19. Jusuf Nurkic registrou 17 e Shabazz Napier, 15 pontos.

A derrota afastou o Spurs da briga pela liderança da Conferência Oeste. O time do Texas é o terceiro colocado, com 27 vitórias e 14 derrotas. Já o Trail Blazers é o sétimo da tabela, com 21 triunfos e 18 derrotas.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Miami Heat 103 x 102 Utah Jazz

Dallas Mavericks 96 x 100 New York Knicks

Phoenix Suns 114 x 100 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 111 x 110 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 132 x 113 Atlanta Hawks

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets x Toronto Raptors

Chicago Bulls x Houston Rockets

Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Detroit Pistons

Sacramento Kings x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Atlanta Hawks