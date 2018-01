River Plate insiste e Lucas Pratto tem semana decisiva no São Paulo

08/01/2018 | 08:40



O atacante Lucas Pratto terá uma semana decisiva para a definição de seu futuro. O River Plate, da Argentina, está disposto a pagar US$ 10,7 milhões (cerca de R$ 34,6 milhões) pelo jogador do São Paulo. O clube do Morumbi possui 50% dos direitos econômicos do atleta enquanto o Atlético-MG tem 45% e uma rede de supermercados, os 5% restantes.

O que pesa para Pratto pensar numa mudança para Buenos Aires é principalmente o sonho de disputar a Copa do Mundo na Rússia. Ele vinha sendo convocado por Edgardo Bauza, mas quando o treinador saiu da seleção da Argentina, o jogador perdeu espaço. Agora, quer mostrar serviço para Jorge Sampaoli e entende que estando em seu país terá mais chances.

O fato de estar mais perto da família também empolga Pratto. De qualquer maneira, as partes precisam aceitar a negociação e definir como seria a divisão dos valores, pois o São Paulo pagou cerca de R$ 20,7 milhões por 50% dos direitos em fevereiro e teria de comprar agora mais 15% do Atlético-MG por cerca de R$ 5,8 milhões.

Na última temporada, Pratto teve momentos de irregularidade, com fases de artilheiro e outras de jejum de gols. Mas sempre se dedicou em campo e ajudou o time a fugir do rebaixamento no Brasileirão com liderança nos vestiários. De qualquer maneira, o São Paulo já vem se mexendo para suprir uma possível ausência de seu atleta. No domingo, o clube confirmou a chegada de Diego Souza, que estava no Sport.