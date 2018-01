Confira os melhores momentos do Globo de Ouro 2018!

08/01/2018 | 08:11



Aconteceu na noite deste domingo o Globo de Ouro 2018, que premiou os principais nomes do cinema e da TV. Este ano, a premiação foi marcada pelo protesto Time's Up, depois de casos que assédio vieram à tona no ano passado. E o apresentador Seth Meyers não deixou a polêmica passar batido e fez piadas bem ácidas com Harvey Weinstein, Kevin Spacey e Woody Allen.

Nicole Kidman foi a primeira vencedora da noite, como Melhor Atriz de Filme para TV ou Série Limitada, por Big Little Lies. Ela agradeceu principalmente às suas colegas de elenco, Shailene Woodley, Laura Dern e Reese Witherspoon, que concorria ao prêmio com ela.

Helen Mirren e Viola Davis subiram ao palco para apresentar a segunda estatueta. Sam Rockwell ganhou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante pelo filme Três Anúncios para um Crime.

Jennifer Aniston subiu ao palco com a comediante Carol Burnett em um dos momentos mais engraçados da noite. Carol fez uma brincadeirinha com Jen confundindo Friends com Will and Grace. E antes de apresentarem o prêmio de Melhor Atriz de Série de Comédia ou Musical, Jennifer pediu para puxar a orelha de Burnett. Oi?

John Goodman e Roseanne Barr fizeram um reencontro da série Roseanne e entregaram juntos o prêmio de Melhor Série de Drama para The Handmaid's Tale.

James Franco ganhou o prêmio de Melhor Ator por Comédia ou Musical pelo filme Artista do Desastre, que conta a história dos bastidores do pior filme do mundo, The Room. E o próprio Tommy Wiseau, que realizou o filme que inspirou o papel de Franco, subiu ao palco, arrancando risos da platéia!

Kirk Douglas foi homenageado por sua carreira no cinema. O ator tem 101 anos de idade e foi aplaudido de pé por todos os convidados. Ele subiu ao palco junto com a nora, Catherine Zeta Jones, para apresentar o prêmio de Melhor Roteiro em Cinema para Três Anúncios para um Crime.

Por todo o seu trabalho no cinema e televisão, Oprah Winfrey recebeu o prêmio Cecil B. DeMille. Ela fez um discurso poderoso sobre representatividade e também dedicou a homenagem para as mulheres vítimas de abusos sexuais e destacou a força de cada uma. Ela terminou a fala dizendo que o tempo dos agressores acabou e que é hora de dar poder para as mulheres, sendo aplaudida de pé e com lágrimas nos olhos de várias pessoas na platéia.

Em seguida, Natalie Portman e Ron Howard subiram ao palco para anunciar o prêmio de Melhor Diretor. E a atriz lançou um shade daqueles! Antes de falar os indicados, Natalie, uma das líderes do movimento Time's Up, fez questão de lembrar que só haviam homens indicados na categoria. O prêmio acabou indo para Guillermo Del Toro, que emocionado, disse que esperava 25 anos por aquele prêmio.

Big Little Lies se consagrou como a produção mais premiada da noite. Além de Melhor Série Limitada, a produção ganhou os prêmios de Melhor Atriz para Nicole Kidman e Melhor Ator Coadjuvante para Alexander Skargard.

Greta Gerwig não conseguiu conter a emoção ao subir ao palco para receber o prêmio de Melhor Filme de Comédia ou Musical para o seu Lady Bird - É Hora de Voar. Saiorse Ronan ainda levou o prêmio por Melhor Atriz de Comédia ou Musical pelo filme.

E, no cinema, o grande vencedor da noite foi Três Anúncios para um Crime, que ainda venceu como Melhor Filme - Drama e Melhor Atriz em Filme de Drama para Frances McDormand. A atriz fez um discurso bem humorado e ao mesmo tempo bastante encorajador, dizendo: As mulheres não vieram aqui pela comida, elas vieram aqui pelo seu trabalho.